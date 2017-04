Mai Pallingu kodus ripub Konrad Mäe võltsing

Pallingu maal "Talu saadjärvel" on pildi tagaküljel oleva info põhjal valminud 1924. aastal. Maali päritolu aitas ETV saates "Ringvaade" selgitada Eesti kunstimuuseumi maalikunsti konservaator Alar Nurkse. "Konrad Mägi maalitehnikas on väga ootamatuid ja emotsionaalseid hetki," kirjeldas Nurkse kunstniku loomingut.

Maali uurimiseks võrreldakse seda kunstniku teiste teostega ning tihti ei piisa nähtava valguskiirguse võimest. Selleks, et saada eriti põhjalik ülevaade, kasutatakse ultraviolettkiirgust.

Nurkse ütles pärast põhjalikku uurimist, et Pallingu kodust toodud maal on ilmselt võltsing. "Originaali ja võltsingu vahe on suur. Tõde on suhteliselt ränk, sest keegi on teinud sellele ilusale kompositsioonile karuteene. Selle kompositsiooni väärtust on ühelt poolt püütud tõsta Konrad Mäe loomingu tasemele, teisest küljest on tehtud temast võltsing," lausus Nurkse.

Nurkse lohutas, et võltsing pole midagi kriminaalset ning kui reporterile maal meeldib, võib ta seda rahulikult koduseinal edasi hoida.