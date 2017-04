Pronksiöö kurikuulsa kokk Ženja foto autor: päris lahe pilt

Treimann tunnistas, et hiljem pilte üle vaadates kokk Ženja talle ei meenunud. "Seal sai väga palju pilte tehtud, oli pime, inimesi oli palju. Automaatselt pildistasin," kirjeldas Treimann, kes sai foto eest aasta pressifoto tiitli, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Täna vaatas Treimann pilti taas üle pika aja. "Päris lahe pilt. Ei olnud ise ka seda tükk aega vaadanud. Ma otseselt ei meenuta seda, see pole minu jaoks asi, millele mõelda," rääkis Treimann pronksiööst.

Treimann lisas, et noore fotograafina ta teadis, et peab sündmust kindlasti jäädvustama. "Nad olid niimoodi meelestatud, et press oli nende sõber. Nad said läbi meie oma sõnumit edastada," meenutas Treimann toonast olukorda. Ta lisas, et mitte ühelgi Eesti pressifotograafil polnud tol hetkel tegelikult kogemust, kuidas pildistada mäsus. "Me ei osanud mitte midagi ette aimata, mis seal juhtuda võib. Midagi ette karta või muretseda ma ei osanud," tõdes Treimann.