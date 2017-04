Art Priori varastatud maalid pääsesid suuremate vigastusteta

Varas viis ülemöödunud laupäeval Tallinna kesklinnas asuva restorani seinalt neli hinnalist ning üldse mitte kõige väiksemat maali kaasa nii, et jalutas keskpäeval maalid kaenlas läbi linna ning mitte ükski pealtnägija ei pannud seda talle pahaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need maalid sattusid Eestisse seoses ühe suure näitusega, mis toimus Tallinna raekojas "Kunst valitseb" ja mida mul oli au kureerida. Need maalid said edasi antud kunstirestoranile Art Priori rendile, et nad võiksid seal VIP-toas või meistrite toas, mis on eraldi suletud ja eraldi öösel luku taga, inimeste silma rõõmustada," selgitas galerist ja restorani Art Priori näituse kuraator Piia Ausman.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kommenteeris, et tegemist oli tavalise vargaga. "Kõnnib mööda linna, katsub uksi ja siit ka sõnum kõigile, see ei ole esmakordne, kui katsutakse ust ja uks juhtubki lahti olema, sellisel viisil on ka korterivarguseid palju olnud," rõhutas ta.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt oli tegemist narkomaaniga, kes tegelikult needsamad hinnalised maalid narkodoosi eest edasi müüs.

Täna andsid politseinikud maalid kenasti pakendatult omanikule tagasi ja said vastutasuks huvitava kunstiloengu maalide päritolu ning nendel kujutatu kohta.

"Maalid on varguse väga vapralt üle elanud. Nad on heas korras, nad ei ole saanud kahjustada, isegi raamid ei ole saanud kahjustada, võib-olla ühel maalil on selline pisikene lakikriibe, aga kui me räägime siin 17. ja 18. sajandi maalidest ja sellest, et nad on puittahvlil, siis võib-olla see on neid ka päästnud," kommenteeris Ausman.

Tambre lisas, et see oli ka politseile esmakordne taoline juhtum. "Selle tegi erakordseks see, et me ei püstitanud mitte versiooni, kes selle teo toime pani, vaid kuidas tagada see, et see kunst ei hävineks. Ja mis me tegime, me võtsime nende maalide väärtuse ära hoopis kurjategijate maailmas ehk siis me andsime neile teada, et me otsime neid ja tahame tagasi ja võiks öelda, õnnestus," kommenteeris Tambre.