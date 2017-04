Euroblogi lahkas Eesti eurolaulu: "Veronal" võib minna väga hästi

"See on nii liigutav lugu. Ma usun, et Romeot ja Juliat ootab ees õnnelik lõpp," kiitis William Eesti eurolaulu.

Mees ütles, et tema playlisti kuulatuim lugu tänavuselt Eurovisioonilt on just "Verona". "See on üks neid laule, mida ma mõtlen kuulata mõned sekundid, kuid kuulan lõpuni. See läheb nii kiiresti," lausus William.

Samas heitsid kommentaatorid "Veronale" ette veidrat lavalist olekut. "Ma ei mõista lavalist olekut, see tundub olevat liiga jahe. Nad on nii eemal teineteisest ja keemia pole sama, mis Elinal ja Stigil," tõdes Chris.

William lisas, et Koidu ja Laura lavaline olek on sunnitud. "Nad on nagu mannekeenid, kellel pole keemiat. Nende vahel puudub särts," ütles ta.

Sellest hoolimata usub Angus, et laul võib jõuda lausa esiviisikusse. "Shakespeare kirjutas meistriteoseid ja see on hea draamateos," lausus Angus.

Eurovisioon toimub 9., 11. ja 13. mail.