"Pealtnägija": Pihl ja Ossinovski aerutasid maratonil õnneliku finišini

Kõik algas veebruari keskel, kui Pihl võttis koos tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskiga vastu väljakutse osaleda Eesti pikimal Võhandu maratonil. Trenni tegmemiseks jäi aega vaid kaks kuud ja ettevalmistus oli puudulik, mistõttu oli ette näha, et katsumusest saab sportlik enesetapp, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

Võrru, Tamula järvele kogunes Euroopa pikimaks aerumaratoniks ligi 900 paatkonda. Ärevus oli enne võistlust nii suur, et "Pealtnägija" tiimiliikmetel oli raske öösel uinudagi. Ees ootas neid aga aerumaratoni ajaloo kõige kehvem ilm. "Ma arvan, et kui see aasta ikkagi on pluss-miinus null, vinge tuul ja vihma lörtsi ka vahel viskab, see ongi see põhiline niiduk, mis maha tõmbab, lihtsalt inimestel hakkab nii külm ja ei ole varuriideid ka enam," selgitasid aerutamistreenerid Indrek Kermon ja Andres Kaju.

Staažikate süstahuntide sõnul on maratoni lustlik osa kärestikud, edasi on tuim ja rutiinne aerutamine mööda aeglaselt voolavat ja käänulist jõge, kus eristatakse mehed poisikestest.

Kuna võistkonna GPS ununes vahepeal saatebussi, siis liikusid teooriad nagu oleks tehtud sohki, aga nii korraldajad kui ka video kinnitavad, et distants läbiti ausalt.

Võhandu maraton tähendas Pihlile ja Ossinovskile rohkem kui 16 tundi loksumist, ohtlikke kokkupõrkeid, rahet, tuult ja lõikavat külma. "Ega eriti ükski kehaosa ei tööta, aga näed lõpus tuli ikka ära. Ma ütlesin ju enne, et kui Leevakule jõuame, siis tuleme lõpuni ära, kui kellelgi just süda üles ei ütle. Ei öelnud," oli Ossinovski pärast võistlust tulemusega rahul.