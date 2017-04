Animategelane Vanamees murdis Youtube'ist välja

"Kõikidel saadetel on oma kanal. Televisioonis me ei taha teha, võiks ju olla ka oma kanal," selgitas Mikk Mägi "Vikerhommikus", miks humoorikale multikale oma lehekülg loodi. Uued videod hakkavad ilmuma leheküljel vanamees.ee iga kolme nädala tagant.

Vanamehe autor ja hääl Mikk Mägi meenutas, et "Vanamehe" multikasari sündis kunagi ammu koolitööna. Praegu teatakse lõbusat animategelast suuresti tänu Eesti Laulule. "Eesti Laulu klipid viisid "Vanamehe" veel suurema hulga vaatajateni. Inimesteni, kes seda varem Youtube'i vahendusel ei jälginud," selgitas Mägi.

Nüüd on jõutud sellise tasemeni, kus Vanamees on inspiratsiooniks ja eeskujuks paljudele. "Me teame küll, et see on läinud viraliks, inimesed teevad seda Vanamehe häält. See on naljakas, kui inimesed tulevad sulle vastu, suvalised inimesed, ja möödaminnes sa kuuled, et nad teevad Vanamehe häält või Lapselapse häält," kirjeldas Mägi.

Ta lisas, et Vanameest on soovitud kasutada mitmetes videotes ning animategelase suu läbi on reklaamitud vorsti ja räägitud keskkonna olulisusest. Mäe poole on pöördutud ka erakondadest. "Meie poole on pöördunud mitmed poliiterakonnad, aga nendest me oleme loobunud. Reformierakond, Keskerakond ja kõik on praktiliselt pöördunud," tõdes Mägi.