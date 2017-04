Doritos krõpsupakist saab õige pea muusikat kuulata

Marveli filmistuudio ja Doritose krõpsutootja koostööl on lähiajal võimalik "Galaktika valvurid 2" ("Guardians of the Galaxy 2") filmimuusikat kuulata otse krõpsupakist.

Krõpsupakki on paigutatud kassetimängija kujuline pleier, kuhu saab ühendada oma kõrvaklapid ning kuulata filmi "Galaktika valvurid 2" filmimuusikat, vahendas Billboard. Pakke saab ka laadida, et muusikat uuesti kuulata. Piiratud kogus erilisi krõpsupakke jõuab 28. aprillil müügile Amazoni.

Mindy Hamilton Marveli filmistuudiost selgitas, et Marvelil ja Doritosel on väga sarnased fännid. "Seetõttu soovisime me ligipääsu filmimuusikale kasvatada maksimaalseks, tehes selle kättesaadavaks omalaadsel moel."

"Galaktika valvurid 2" filmimuusikas kuuleb lugusid:

Parliament "Flash Light"

Yusuf / Cat Stevens "Father and Son"

Cheap Trick "Surrender"

Silver “Wham Bam Shang-A-Lang”

Jay & the Americans "Come a Little Bit Closer"

Looking Glass "Brandy (You’re a Fine Girl)"

George Harrison "My Sweet Lord"

Glen Campbell "Southern Nights"

Sam Cooke "Bring It On Home To Me"

Fleetwood Mac "The Chain"

Aliotta Haynes Jeremiah "Lake Shore Drive"

Sweet "Fox On the Run"

Electric Light Orchestra "Mr. Blue Sky"

The Sneepers, David Hasselhoff "Guardians Inferno"