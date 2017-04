Mihkel Mattisen: Jam ei tegutse, me anname ainult ühe kontserdi

Juss Tamm selgitas "Vikerhommikus", et aastast-aastasse on ikka nõutud, et Jam tuleks jälle kokku. "Eriti aktiveeruvad klubide omanikud just suviti, aga me oleme Mihkel Mattiseniga leppinud kokku, et kui juba teha, siis suurelt, ning sel suvel see võimalus avanebki," kinnitas Tamm.

Tamme sõnul sai Jamist koheselt edukas ansambel. "Ei olnud väga vaja oodatagi, sest kui esimene hitt "See viis" oli edetabelid vallutanud ja Arne Valmis oli meiega ühendust võtnud, siis oli juba teada, et asi läheb tõenäoliselt väga hästi tööle."

"Ma ükspäev mõtlesin selle peale, et Jamiga käisime läbi sellised kohad, mida tänapäeval ansamblid enam ei külasta," sõnas Juss Tamm ja kinnitas, et tänapäeval on noori maakohtades vähem. "Me käisime sellised metsatagused läbi, kus oli lihtsalt mingi spordisaal ning ümberkaudsed sõitsid kohale kolmekümne-neljakümne kilomeetri tagant."

"Meil on hea meel, et oleme inimestel meeles ning sellepärast tahamegi fännidele teha kingituse, ühel õhtul saavad kõik enda nostalgialaksu kätte ja saavad oma eluga edasi minna," kinnitas Mihkel Mattisen ja selgitas, et läbirääkimised Retrobestiga, kus nad sel aastal ühe kontserdi annavad, on toimunud juba poolteist aastat.

Mattiseni tõdes, et Jam ei läinud päevapealt lahku, vaid nad tegid selle otsuse juba aasta enne. "Me teadsime, et aasta pärast sellel kuupäeval lõpetame, meie jaoks oli see kindlasti õige otsus," lisas ta ja kinnitas, et neil oli lõpuni välja palju esinemisi ning nad oleks võinud vabalt edasi esineda.

"Kui me algul laiali läksime, siis mõtlesime, et teeks iga aasta ühe korra mingi kontserdi, aga see ei tulnud välja," selgitas Mattisen ja tõdes, et kuigi fännid on küsinud, kas Jamilt on oodata kui uut singlit, siis seda kindlasti ei juhtu. "Ansambel Jam ei tegutse, me anname ühe kontserdi."

Taavi Libe korraldas Juss Tammele ja Mihkel Mattisenile ka väikese viktoriini, lugedes neile ette ühe laulurea ning bändiliikmed pidid ära arvama, millise looga on tegemist.

Festival Retrobest toimub 29. juunist 1. juulini Pühajärvel, Jam astub lavale 30. juunil.