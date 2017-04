Peeter Vähi Vitamiinist: ma häbenesin enda bändimehe minevikku

Marju Länik ütles "Ringvaates", et kuigi ta on olnud mitmetes Eesti popmuusika märgilistes ansamblites, siis ta justkui ei vahetanudki neid teadlikult. "Ma liikusin ühest ansamblist teise, mõnest moodustati järgmine bänd ja nii see läkski," sõnas Länik ja esitles Sirje Kriisa valmistatud nahkkostüümi, mille ta annetab Eesti Muusika Kuulsuste Koja näitusele. "Ma olen väga palju kostüüme ära andnud ja laenutusse tagasi viinud, see on üks vähestest, mis mul veel alles on."

Näitusele minevat kostüümi kandis Marju Länik loo "Terassüdamega mees" videos, mis valmis 1987. aastal. "Selle kostüümi valmimisest on seega täpselt kolmkümmend aastat."

Peeter Vähi sõnul oli Vitamiini üheks probleemiks see, et neil on olnud kohati erinevad taotlused. "Läbi kaheteistkümne aasta on olnud Vitamiini stiil küllalt eklektiline, kuna erinevatel põhjustel on olnud meil erinevaid lauljaid ning lauljad annavad bändile siiski oma näo."

"Minu jaoks oli Vitamiinist lahkumine hüvastijätt levimuusikaga ning mingil ajal ma natukene häbenesin bändimehe minevikku, see bändiminevik on mind algusaegadel natukene takistanud ka süvamuusikasse minekul," kinnitas Vähi ja tõi välja, et praegusel hetkel ei ole tal häbi tunnistada, et ta on olnud isegi transamees ning mänginud Tartu ülikooli kohvikus. "Ma olen selle üle isegi uhke."

Näitusele annetab Peeter Vähi valged esinemiskingad, millel on isegi hind veel all kirjas. Samuti lähevad näitusele kaks värsket fotokompositsiooni, millel on jäädvustatud Vitamiini minevik. "Oleksin väga tahtnud, et Joel Steinfeldt oleks ka kusagil peal, aga selliseid pilte ei olnud lihtsalt kusagilt võtta."

Aivar Mäe annab näitusele Vitamiini kogumikplaadi ja ka ühe rariteetse eksponaadi. "Ma tegelesin selle teemaga aktiivselt, suhtlesin Rein Laaneoruga, kes helistas Jüri Mitile Saaremaale ning ütles, et Jüril on üks väga eriline asi," sõnas Mäe ja tõi välja, et selleks on Anne Veski esimene mikrofon koos huulepulgajäljega. "Sellest võib saada üks eriline eksponaat."