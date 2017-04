Jüri Muttika tutvustas Narva promenaadi

"Ringvaade" läks Narva, et uurida 926-meetri pikkust uut Narva promenaadi.

Promenaadi tee sisse on paigutatud betoonist valgustid, millest igaüks kannab ühe Euroopa Liitu kuuluva riigi nime. "Siia paigaldatud valgustid näitavad Euroopa Liidu riike 2014. aasta seisuga, mil see promenaad peaaegu valmis sai," selgitas Jüri Muttika "Ringvaates".

"Narva jõe promenaadi kõige vastuolulisem koht vaatab vastu esimesest peatuspaigast," sõnas Muttika ja esitles Rootsi terrassi, kuhu on paigutatud kaheksa kivist lõvi. "Linna sümboolikas on lõvil tähtis koht tänu ajaloolisele lahingule 1700. aastal, kui rootslased Narva linnuse vene armee piiramisrõngas välja võitlesid," selgitas ta ja kinnitas, et esimene lõviskulptuur paigaldati Narva juba 1936. aastal.

Narva promenaadi ääres on ka välisjõusaal, kus saab välitingimustes sporti teha, samuti on olemas vaateplatvorm ja päikesekell.