Anu Saagimi asemel hakkab Elu24 juhtima Kertu Jukkum

Möödunud nädalal teatas Anu Saagim, et lahkub Elu24 peatoimetaja kohalt. Nüüd on selgunud, et portaale Elu24 ja Limon asub juhtima Kertu Jukkum.

"Asun meelelahutusportaalide juhi ametikohale. Vastutusalaks on nii Elu24 kui ka venekeelsele sihtgrupile suunatud Limoni juhtimine," ütles Kertu Jukkum Publikule. "Anu kingadesse ma siiski ei astu, asun juhtima meelelahutusportaale," kinnitas ta.

Möödunud nädalal teatas Anu Saagim, et lahkub Elu24 peatoimetaja kohalt poolte kokkuleppel. Hiljem antud intervjuudes aga selgus, et üheks põhjuseks oli see, et Eesti Meedia juhatus hakkas andma juhiseid, kellest tohib kirjutada negatiivselt ja kellest peab tingimata kirjutama positiivselt.