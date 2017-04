"Novembrit" hakatakse näitama USA kinodes

Oscilloscope'i juht Dan Berger hindas eestlaste filmi üheks unikaalsemaks, mida ta näinud on. ""November" on üks unikaalsemaid ja imelisemaid filme üle pika aja. See on korraga ilus armastuslugu ja üle mõistuse äge folklugu. See film tekitab vaatajas vaimustust, küsimusi ja intriigi esimesest kaadrist viimaseni," kiitis Berger Hollywoodreporteri vahendusel.

Rainer Sarneti mängufilm esilinastub rahvusvaheliselt järgmisel esmaspäeval Tribeca filmifestivalil.

"November" võistleb Tribeca filmifestivalil programmis World Narrative Competition, mis on pühendatud maailmakino värske paremiku tutvustamisele ja kuhu valiti vaid kümme filmi. Kokku kandideeris Tribeca festivali programmis osalema 7800 projekti, millest 3362 olid mängufilmid.

"November" on fantaasiafilm, mis põhineb eesti mütoloogial. See on ainest saanud Andrus Kivirähki romaanist "Rehepapp". Tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus liiguvad ringi libahundid, katk ja vaimud. Külainimeste peamiseks mureks on, kuidas elada üle külm ja pime talv. Filmi peategelased on Rea Lest ja Jörgen Liik.