Anne Erm pälvib Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia

Anne Erm on pikaaegne Tallinna elanik, kelle panus Eesti kultuuripärandisse on märkimisväärselt suur. Ta on tänaseni 1990. aastal alguse saanud Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar peakorraldaja, 1997. aastast korraldavad Anne Erm ja tema tiim ka festivali Jõulujazz. Erm töötab 1970. aastast muusikatoimetajana Eesti Rahvusringhäälingus (Eesti Raadios), kus on ellu kutsunud hulga saatesarju. Anne Erm on pälvinud Kuldmikrofoni muusikasaadete kultuuri edendamise eest, Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja Prantsuse kunstide ja kirjanduse ordeni laureaadi tiitli, millega kaasneb rüütliseisus.

Teeneka kultuuritegelase preemia antakse laureaadile üle Tallinna linna päeval, 15. mail. Teeneka kultuuritegelase preemia rahaline väärtus on 4430 eurot.

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal. Taotlusi preemia andmiseks on õigus esitada Tallinna linnavolikogu ja Tallinna linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel.