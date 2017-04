Galerii: Popstaar Natalie Imbruglia esines esmakordselt Eestis

Miljoneid albumeid müünud ja Grammydele nomineeritud artist jõudis Eestisse uue maailmatuuri raames "The Natalie Imbruglia Acoustic Tour".

Natalie Jane Imbruglia on Austraalias Sidneys sündinud poplaulja, laulukirjutaja, näitleja ja modell. Praegu elab ta juba pikemat Ühendkuningriikides.

Imbruglia kogus tuntust 1990. aastate alguses Austraalia kultussarjas "Naabrid". Hiljem ta mänginud mitmes kinofilmis, näiteks ühe peaosalisena spioonikomöödias "Johnny English".

Kolm aastat pärast "Naabrite" sarjast lahkumist debüteeris Imbruglia lauljana, avaldades suureks rahvusvaheliseks hitiks saanud loo "Torn". Tema debüütalbumit "Left Of The Middle" (1997) müüdi maailmas enam kui seitse miljonit eksemplari, kokku on ta plaate alates 1997. aastast müüdud üle kümne miljoni.