Toomas Luhats kinobuumist: ühel hetkel saavad inimesed otsa

"Me teame kõik, et ühel hetkel, nagu kinnisvaramull, võib plahvatada ka kinomull. Kui me võtame aasta või kaks tänasest päevast edasi, siis on juba keeruline, sest siis on rohkem pakkumist kui nõudlust, sest meie väikese, aga ilusa riigi arv on piiratud," rääkis Luhats "Vikerhommikus".

Ta lisas, et siiani on Eesti kinomaastik olnud suhteliselt edukas, kuid näiteks Tartusse ta uut kino juurde ei ehitaks, sest inimesed saavad lihtsalt otsa. "Ilmselt need, kes ehitavad, on läbi kaalunud selle äriplaani ja Forum, kes kino Eedeni keskusesse teeb, on sellega arvestanud," rääkis Luhats eilsest uudisest, et Forum Cinemas rajab Tartusse 2,5 miljonit maksva kino.

Luhats kirjeldas, et inimesed valivad kino mitmete tegurite põhjal. "Esimene on see, mida näidatakse, sest sisu on alati kuningas. Teine on see, kas sellel kinol on mingi lisa, on seal näiteks Imax tehnoloogia või mõni muu audiovisuaalset naudingut põhjustav projektor, on seal sisearhidektuur, mis tõmbab su hinge kinni," selgitas Luhats. Oluline on ka see, kui lähedal on kino kodule või kui hästi saab selle ümbruses parkida.

Luhats loodab ühel hetkel siiski näha, et kinodes hakatakse rohkem mängima filmide sisuga. "Kui kõik näitavad täpselt üht asja ja ühel hetkel hakkab kõigil minema kehvemini, tuleb hakata otsima sisus neid eristumise hetki," ütles Luhats.

Samas kinnitas Luhats, et praegu on Eestis filmivalikuga kõik hästi, sest valikut on nii alternatiivfilmide huvilistele kui ka menufilmide fännidele. "Meil on aastas umbes 270 filmi, mis esilinastub, see on päris suur hulk. See ei ole päris õige väide, et midagi pole vaadata," arvas Luhats.