Algab dokumentaalsarja "Eesti lood" ideekonkurss

Saabunud kavandite hulgast valitakse välja paljulubavamad ja intrigeerivamad filmikirjeldused ning teise vooru pääsejatel on võimalik arendada oma ideid kolm kuud. Edasijõudnute hulgast tehakse lõplik valik hiljemalt oktoobri alguses ja valitakse välja 12 filmiprojekti. Filmid toodetakse 2018. aasta jooksul ja ETV eetris näeb neid 2019. aastal.

"Eesti lugude" ideekavandite esitamise tähtaeg on 24. mai 2017. Ühel A4-suurusel lehel esitatud kavandisse peaks mahtuma idee kirjeldus ja tegelaste tutvustus, filmilooks komponeerimise viis ning teema või peategelase valiku põhjendus. Oodatud on uudse lähenemisega originaalsed filmiideed, mis provotseerivad, inspireerivad ja kombivad piire ning millel on võimekust sütitada diskussiooni ühiskonnas. Idee juures palutakse ära märkida ka režissööri ja produtsendi nimed ning filmi tootjafirma. Ideed on oodatud e-postiaadressil eestilood@err.ee.

"Eesti lood" on sari väikese eelarvega 28-minutilistest tõsielufilmidest, mis keskenduvad elule tänapäeva Eestis. 2003. aastal algatatud projekti käigus on 14 hooaja jooksul linastunud juba 167 dokumentaalfilmi, mis on järelvaadatavad aadressil arhiiv.err.ee.

Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti filmi instituut ja Eesti kultuurkapital.