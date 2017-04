Muttika üllatas Natalie Imbrugliat Balti jaamas

Imbruglia ütles ootamatult Balti jaama rongile vastu saabunud Muttikale, et tal on nii hea meel Eestis olla, et võiks hundiratast visata.

Ta lisas, et ootab õhtul kontserdile kõiki, kes armastavad muusikat ja tahavad lõbutseda.

"Tuleb tore intiimne akustiline kontsert. Sellised kontserdid ongi mu lemmikud."

Imbruglia rääkis seejärel, kuidas ta sattus laulma oma kuulsaimat hitti "Torn".