Stig Rästa meenutas, kuidas valmis tema esimene hitt

Stig Rästa läheb juuni lõpus tuurile "15 aastat rännakut" lugudega, mis ta on algupäraselt loonud teistele esitajatele. Rästa jutustas "Ringvaates", kuidas sündis esimene tuntud lugu, mis on osaliselt tema kirjutatud.

Rästa ütles, et tema esimene lugu jõudis raadiotesse 2002. aasta veebruaris: Slobodan Riveri "True-Blue Guide".

"Kuidagi nihverdasin ennast sinna Kotkas-Paulus-Laisaare punti, nende abiga ma selle laulu tegin. Ma olen üks autoritest. Mäletan siiani, et ma tulin koolist ja raadios oli üks selline mäng, et kas see võetakse playlist´i mängimisele või mitte. Sain venna käest teada, et võeti, läks hästi ja siis mul oli ilgelt hea meel. Ja siis lõpuks sai see laul veel Eesti mängituimaks kaheks nädalaks," meenutas Rästa.

Rästa on 15 aasta jooksul kirjutanud 152 lugu. Aastas kümme lugu kirjutada ei ole tema sõnul aga väga suur number.

"Need on lood, mis on registreeritud ja ilmunud. Loomulikult olen ma muusikat kirjutanud palju-palju-palju rohkem."

"Ringvaade" pani kokku popurrii osadest Rästa kirjutatud lugudest ja autor esitas Karl-Erik Taukari poolt kuulsaks lauldud pala "Segased lood".