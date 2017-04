"Ringvaade" tutvustas vilunud autosisude õmblejat

Liisi Kuusk ütles, et üks tema naabrimees oli esimene, kes palus tal lehmanahkadest poolhävinenud autosisu uueks luua.

"Jumalast hästi tuli välja," sõnas Kuusk. Ta lisas, et autoistmete valmistamisel on pisikeste detailide vahetamine kõige keerulisem.

"Kui klient tahab ainult ühe tüki ära vahetada, siis sa harutad terve istme lahti, et seda tükki kätte saada ja siis peab jälgima, et kõik nõelaaugud samasse kohta satuks."

Kuusk ütles, et kui on kiire, siis ta suudab kaks istet ühe päevaga ära teha ning ühe auto kogu sisu on ta valmis teinud kolme päevaga.