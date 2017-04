Jüri Ratas "Lastetoas": mängisin viimati poistega peitust möödunud nädalavahetusel

Ratas selgitas lastesaates, milles tema töö, valitsuse juhtimine, seisneb.

Timmu tõi seejuures paralleeli autojuhtimisega, mille peale Ratas ütles nii:

"Tead, see on natuke sarnane. Autot tuleb tee peal hoida, nii tuleb ka riiki tee peal hoida. Võib täitsa tuua teatud paralleele ja siis sa pead arvestama teiste liiklejatega, Timmu."

Teised liiklejad on sellise mõttemängu juures Ratase sõnul kõik teised Eestimaal elavad inimesed. Kui jutt läks kevadtöödele, siis ütles Ratas, et ronis eelmisel suvel päris palju kuuseheki otsas, sest kuusehekki tuleb augustikuus lõigata.

"See on päris suur töö," sõnas peaminister. Nagu tavaks saanud, võttis külaline koos saatejuhtidega vastu ka noorte televaatajate kõnesid.

Muu hulgas rääkis peaminister, kuidas ta möödunud nädalavahetusel oma poistega peitust mängis.

"Üks poeg peitis end kardina taha, tegi häält ja ma alguses ei leidnudki teda. Mõtlesin, et kas ta on laua all, ei olnud, diivani taga, ei olnud. Lõpuks leidsin üles. Oli kardina taga."