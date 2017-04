Galerii: Saatejuht Jelena Solomina pani oma füüsise proovile

Tallinna spordihallis avati kampaania Naised vormi!, mille eesmärk on teavitada noori naisi võimalusest läbida vabatahtlikult ajateenistust ja panustada sellega riigikaitsesse.

Avaüritusel sooritasid ajateenistuse läbinud ja seda sammu alles plaanivad naised ning naissoost avaliku elu tegelased testi, mille peab iga ajateenija edukalt sooritama teenistuse edukaks läbimiseks. Testi läbijaid tervitas kaitseminister Margus Tsahkna.

Oma füüsilist vormi testis üritusel ka telekanali ETV+ saatejuht Jelena Solomina.

Test koosnes 3200 meetri jooksust, kätekõverdustest kahe minuti jooksul ja istessetõusudest kahe minuti jooksul. Selle sooritamise eesmärk on näidata noortele naistele, et test on neile jõukohane ning naised saavad ajateenistuses meestega võrdselt hakkama.