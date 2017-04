Galerii: Elina Born esines Liibanonis teenivatele rahuvalvajatele

Kontsert oli viimase nädala jooksul toimunud erinevate veteranipäeva auks korraldatud ürituste lõpuakordiks. "Võib julgelt öelda, et kunagi varem pole meil sellist esinemist olnud, kus inimesed nii kõvasti tantsivad, et lava hakkab jalge all kõikuma. Meie bändil oli suur au Liibanonis esineda ja meil on väga hea meel, et suutsime panna pataljoni eri riikidest pärit inimesed ühiselt lõbutsema," ütles Elina Born.

Kontserdil esitas Elina oma tuntumaid lugusid, millele rahuvalvajatest publik kiiresti kaasa elama hakkas ning isegi esinemises

kaasa lõi. "Kuna Liibanonis Stig Rästat kaasas ei olnud, polnud me päris kindlad, kas eurolugu "Goodbye to Yesterday" esitada

saame, aga õnneks leidsime iirlaste seast kiiresti duetipartneri, kes hädast välja aitas," ütles Elina.

Elina Born viibib Liibanonis alates eelmise nädala kolmapäevast. Esmaspäeval andis Born väikese kontserdi Iiri-Soome pataljoni vastutusalas asuvas Ain Ebeli küla koolis.

Möödunud aasta novembri lõpus Liibanoni saabunud Eesti kontingent teenib ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Lisaks teenib üks Eesti staabiohvitser UNIFIL peakorteris Naqouras Eesti rahuvalvajate ülesanne on teostada oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab jalaväerühm ESTPLA-22. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.