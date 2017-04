Avoid Dave esitles muusikat Uus-Meremaa raadiojaamas

Noormees esines Uus-Meremaa raadiojaamas Radioactive, kus ta mängis lugusid oma seni avaldamata plaadilt ning rääkis Eesti elust ja muusikast.

Muusik paljastas raadioeetris, et Avoid Dave'i uus album on valmis ja ootab avaldamist. "See on olnud juba viis kuud valmis. Ma proovisin selle

lõpetada enne Eestist lahkumist, viimased sammud olid sellised, et ma ei peaks seal kohapeal olema," selgitas Paomets raadioeetris.

Radioactive on Uus-Meremaa raadiojaam, mida kuulab nädalas 45 000 inimest, internetis ulatub kuulajaskond 75 000 inimeseni. Raadiojaam asutati juba 1977. aastal.