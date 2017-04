Linastub dokumentaal Tšehhoslovakkia mõjukast opositsiooniliikumisest

25. aprillil kell 15.00 linastub Okupatsioonide muuseumis dokumentaalfilm "Harta ´77 21 esindajat". Filmile järgneb vestlus filmi režissööri Olga Sommerova ja ajaloolase Mart Nuttiga. Filmilinastus tähistab opositsiooniliikumise 40. aastapäeva.

Initsiatiiv Harta 77 kujutas endast Nõukogude Liidu järelevalve all tegutseva Kommunistliku Partei poolt valitsetavas Tšehhoslovakkias tekkinud kodanike opositsiooni, kuhu kuulus intellektuaalne eliit eesotsas akadeemikute, kunstitegelaste, endiste TšKP liikmete ja usklikega. Režissöör Olga Sommerova dokumentaalfilm jälgib Harta 77 osalisi alates selle asutamisest kuni tegevuse lõppemiseni 1992. aastal.

Sommerova näitab, kuidas Praha Kevade ja Tšehhoslovakkia okupeerimise sündmused ning hilisem suurprotsess grupi The Plastic People of the Universe üle tekitasid dissidentluse, mida tunnustati ka välismaal. Kuigi valitsus ei lakanud Hartale allakirjutanuid jälitamast, üle kuulamast ja vangistamast, tekkisid ikkagi järjest uued videosalvestused ja deklaratsioonid, mis kutsusid Tšehhoslovakkia kodanikke üles režiimile vastupanu osutama.

Filmis juhivad mõned Harta allkirjastajad tähelepanu vajadusele jätkata kodanikuühiskonna ülesehitamist Tšehhis, teha lõpparve minevikuga ja võtta vastutusele need isikud, kes oskavad end sisse seada mistahes valitseva režiimi tingimustes.

Programm:

15.00 "Harta ´77 21 esindajat" I osa

16.00 "Harta ´77 21 esindajat" III osa

17.00 Vestlus: Olga Sommerova ja Mart Nutt. Modereerib Iivi Zajedova