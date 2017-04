A-Rühm avaldas muusikavideo loole "Mingi kukk on mu BMWs"

A-Rühm avaldas muusikavideo singlile "Mingi kukk on mu BMWs".

Muusikavideot "Mingi kukk on mu BMWs (5Miinust remix)" esmaesitleti laupäeval, 22. aprillil Tallinnas. Nüüdseks on video avalik ka Youtube'i keskkonnas. Video režissöör on Sander Allikmäe.

A-Rühm avaldas singli "Mingi kukk on mu BMWs" aasta alguses. Loo muusika on kirjutanud Bert Prikenfeld, sõnade autorid on Priit Kolsar, Henry Kõrvits, Kaarel Kose, Karl Kivastik ja Kristjan Jakobson.