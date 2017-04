Tudengipäevad said Tartus hoo sisse

Tudengipäevade projektijuht Hendrik Roland Helmi sõnul võtab tänavukevadine programm hästi kokku tudengilinna olemuse, hõlmates üritusi spektri kõigist otstest - akadeemilisest ja tõsistest üritustest veidrate ja naljakateni välja. "Iga osaleja saab festivalil osaledes olla ise osaks Tartu tudengikultuuri loomisel ja hoidmisel," ütles Helm.

Tartu tudengipäevade programmijuht Karina Telling rääkis, et festivaliprogrammi loomisel on mõeldud kogu linnarahvale ning endale sobiva ürituse leiab igaüks. Programmis on koha leidnud ka mitmed uued ja värsked pilootüritused nagu spioonioskusi testiv Hitman, humoorikas võtmes maatöödega proovile panev põllumehe simulaator ning laulmisüritus Songbattle.

Kavast leiab ka mitmeid legendaarseid üritusi nagu noorte muusikute hüppelauaks kujunenud Tudengibänd reede õhtul ja pühapäeval toimuv isevalmistatud lennumasinate võistlus Karsumm. Pärast aastast pausi on kavas tagasi paadiralli.

Festivalinädal rullus lahti täna raekoja platsilt suure pannkoogihommikuga, mille käigus jagati tudengitele ja linnarahvale tuhandeid pannkooke ning õhtu jätkub Tudengite öölaulupeoga, mis kannab sel kevadel varasemast veelgi tugevamat tudengivaimsust ning toimub esmakordselt Tartu lumepargis.

Tartu tudengipäevi korraldab alates 1989. aastast vabatahtlikest tudengitest koosnev ülikooli kultuuriklubi üheskoos mitmekümne kaaskorraldajaga. Tudengipäevade traditsiooni juured ulatuvad 1960ndatesse.

Tudengipäevad toimuvad 24.-30. aprillini.