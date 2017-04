"Meediatund" räägib ajakirjanduse sõltumatusest ja mõjukusest

Juba mõnda aega on ajakirjanduses näha piiride hägustumist toimetuste loodud sisu ja kinnimakstud materjali vahel. "Meediatund" küsib, kuidas peaks reklaami ja sisuturundust ajakirjanduslikust loomingust eristama nii, et meediatarbija petta ei saaks ja ajakirjandus oma sõltumatust ei kaotaks.

Saates on juttu ka ajakirjanduse rollist ja mõjukusest. Uudiseid ja teemasid tuleb uksest ja aknast, pilt on kirju ja killustunud. Mida teha, et säilitada ajakirjanduse korrastavat rolli? Kuivõrd aitaks infouputuse ja kiiruse vastu näiteks uudistetootmise tempo mahavõtmine?

Stuudios on Ajalehtede Liidu tegevjuht ja ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar ning ERRi veebiuudiste juht Anvar Samost.

