Video: küsimus peaministrile, mida spiiker hindas 10 aasta parimaks

Väike poiss tahtis peaministrilt teada, kummal pool Eesti peaminister oli, kas Trumpi või Clintoni.

Peaministri vastus kõlas laupäeval toimunud infotunnil nii: "Ma tänan selle küsimuse eest! Ma arvan, et Eesti on täna saanud päris hea kontakti USA uue presidendi Donald Trumpiga. Meie koostöö on nendega majandusvallas väga tihe olnud. Nad on meile kindlasti oluline partner kaitse valdkonnas. Ja täna, võib-olla on see ka kokkusattumus, aga täna on mul võimalik kohtuda USA spiikriga, niiet meil on väga tihedad koostööd USA-ga. Ma kindlasti austan USA inimeste otsust presidendi valimistel. Täna on USA president ja Eestile ja Euroopale hea koostööpartner Donald Trump! Aitäh!"

Parlamendi spiiker Eiki Nestor tunnustas poissi, väites, et temast saab ilmselt tulevikus riigikogu liige. "Nii head küsimust pole riigikogu saalis vähemalt kümme aastat küsitud."