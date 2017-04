Linnuvaatlejad esitlesid pesakaamerate markantsemaid hetki

Veebikaamerate kaudu saavad miljonid inimesed üle maailma osa Eestimaal pesitsevate haruldaste linnuliikide (nagu kotkad ja must-toonekurg) pesaelust. Ainuüksi merikotka pesakaamera kogus 2016. aasta pesitsusajal üle kümne miljoni veebikliki.

Renno Nellis rääkis, et Eestis on nende pesakaameraid kümne ringis. Kõigi kaamerate peale kokku tuli eelmisel aastal üle 20 miljoni kliki ning Nellise sõnul jälgiti kaameraid isegi kosmosest.

"See on inimestele vinge puhkus oma tavapäeva kiirest elust, tööstressist jne. Väga tihti vaadatakse seda kontoris taustaks, et kuulata loodushääli. Kevadsuvel need kaamerad töötavad, linnud saabuvad ja laulavad väga ilusasti. /.../ Ma arvan, et see on inimestele välja lülitamise, nautisime hetk, saavad natuke teistsuguses keskkonnas olla," sõnas Nellis.

Urmas Sellis arvas, et merikotka kaamera fenomenaalne populaarsus tuleneb muu hulgas suurepärasest vaatest, mida see pakub. Renno Nellise hinnangul häirivad kaamerad lindude loomulikku tegevust minimaalselt.

Vaata videost, milliseid hetki pesakaamerate jäädvustustest linnuvaatlejad eraldi esile tõid ja kommenteerisid.

