Antsud tähistavad Maa päeva kontserdiga

Antsud said laiemat tuntust tänavusel Eesti Laulul looga "Vihm". Antsud esitlevad avastuskeskuses ka hiljuti ilmunud singlit "Rongilugu".

Energia avastuskeskuses toimub nimelt perepäev, kus uuritakse muu hulgas katseliselt, mis saab elektroonikajäätmetest ja pannakse end proovile Keskkonnakese sorteerimismängus. Päeva jooksul toimuvad ka välguetendused ja katsed staatilise elektriga.

Perepäeval on Energia avastuskeskuse väljapanekul on üle saja eksponaadi, millele saab külastaja käed külge panna. Viimaseid nädalaid on avatud näitus "Plasti(vaba) ookean", mis näitlikustab plastireostuse temaatikat.

Antsude kontserdist saab osa avastuskeskuse piletiga. Maa päeva täpsemat ajakava näeb SIIT.