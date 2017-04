Magda-Maria maalimiskirest: tütar sundis, et hakka maalima, mis sa vahid niisama

Leseks jäänud Magda-Maria Pentsa selgitas "Ringvaates", et kui abikaasa poleks lahkunud, siis mõne kuu pärast oleksid nad 58 aastat koos olnud. "Päris pikk aeg."

Tütar Epp selgitas, et kuigi suvel on emal palju tegemist ka ajas, siis pikkadel talvedel, et Magda-Maria ei peaks ainult televisioori ees istuma ja nukrutsema, pakkus ta emale välja maalimise. "Eks ta on tegelikult alati tahtnud joonistada, aga pole aega olnud."

Samuti tõi Epp Piir välja, et ema võttis päris pikalt hoogu, et maalima hakata. "Ta tükk aega seedis, enne kui lõpuks pintsli kätte võttis, aga kui ta otsast minema hakkas, siis tekkis vastupidine reaktsioon, sest ta tegi lühikese ajaga tohutu hulga töid."

"Tütar sundis, et hakka maalima, mis sa vahid niisama," selgitas Pentsa ja kinnitas, et varem ei olnud ta kunagi selliste vahendiga maalinud. "Ainult kriidi ja akvarelliga."

"Ühe teed ära, siis teise ja lõpuks, kui on ära tehtud, siis vaatad, et tol pildil on veel see ja too viga ning hakkad ümber tegema," sõnas Magda-Maria Pentsa ja selgitas, et mõnd tööd on ta neli korda ümber teinud.