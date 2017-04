Sibyl Vane alustab plaadiesitlustuuri Baltikumis

Kümne looga albumi avaldas Läti plaadifirma I Love You Records, kes avaldas viie aasta eest Sibyl Vane’i debüütalbumi "Love, Holy Water & TV". Esitlustkontserdid Eestis toimuvad mais Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres.

Albumi ilmumise puhul avaldas bänd oma veebikanalites uue videosingli loole "No 44". Muusikavideo autoriteks on Barbara Lehtna ja Henri Holland.



"Täna on väga õnnelik päev ja me oleme õnnelikud, et album, mille valmimise kohta on meilt nii palju küsitud, jõuab viimaks kuulajateni," ütles bändi laulev kitarrist Helena Randlaht.

Plaadifirma I Love You Records juhi Bruno Roze sõnul on uus Sibyl Vane’i album ootamist väärt. "Sibyl Vane’i teise albumi teekond kuulajateni on olnud pikk ja selle viie aasta jooksul oleks võinud ilmuda rohkem kui ainult üks album. Oleme õnnelikud, et pärast seda käänulist teekonda on need kümme hoolikalt valitud lugu jõudnud kuulajateni," ütles Roze.

Albumi esitlustuur saab alguse juba järgmisel neljapäeval Riiast ja liigub sealt edasi Vilniusesse. Kodumaa fännid näevad bändi 12. mail Tallinnas Erinevate Tubade klubis, 13. mail Pärnus kultuuriklubis Tempel, 19. mail Rakveres Kära Kantsis ja 20. mail Genialistide klubis. Kokku annab bänd kevadel Eestis ja naaberriikides.

Sibyl Vane on 2010. aastal alguse saanud alternatiivroki trio. Pärast mitmeid edukaid üleastumisi konkursitel ja Tallinn Music Weekil, sõlmis bänd plaadilepingu lõunanaabrite plaadifirmaga I Love You Records. Nende debüütalbum "Love, Holy Water & TV" pälvis eranditult positiivse vastuvõtu nii Eesti kui ka välisriikide muusikakriitikutelt. Albumit esitleti pea 200 kontserdiga Baltikumis, Soomes, Rootsis, Poolas, Suur-Britannias ja Ukrainas.

Albumi esitlused Baltikumis 2017. aasta kevadel:

27.04 – Riia (Läti)

28.04 – Vilnius (Leedu)

05.05 – Daugavpils (Läti)

06.05 – Jelgava (Läti)

12.05 – Tallinn – Erinevate Tubade Klubi

13.05 – Pärnu – Tempel

19.05 – Rakvere – Kära Kants

20.05 – Tartu – Genialistide Klubi

03.06 – Kapa Rock

09.06 – Žiežmarsas festival (Leedu)

10.06 – Liepaja (Läti)