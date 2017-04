Filmisaaga "Kiired ja vihased" lõppeb kümnenda osaga

"Kiirete ja vihaste" produtsent Neal Moritz kinnitas, et filmisaaga kümnes film on viimane.

"Plaan on teha veel kaks filmi. Meie plaan on teha need valmis võimalikult kiiresti ning selle mõttega, et meil peab olema suurepärane lugu. Ausalt öeldes on meil suured teemad tulemas, kuid pole veel selgunud, kuhu me nendega lähme. Meil on olemas saaga lõpp, kuid ei tea, mis keskel juhtuma hakkab," selgitas Moritz Independenti vahendusel.

Praegu jookseb kinodes "Kiirete ja vihaste" kaheksas osa pealkirjaga "The Fate of the Furious", mis meelitas esimesel nädalal Eesti kinodesse 35 688 inimest. Üle maailma on film teeninud juba 685 452 670 dollarit.

Praeguseks on kinnitatud, et filmisaaga kahes viimases osas astuvad üles Dwayne Johnson Luke Hobbsi rollis ja Vin Diesel Dominic Torettona.

"Kiirete ja vihaste" järgmine osa jõuab kinodesse 2019. aasta aprillis, viimane osa linastub aastal 2021.