Imanyt soojendab Tallinna kontserdil noor Läti talent The Ludvig

Hingestatud esinemiste poolest tuntud Imany alustas oma muusikalist teekonda pisikestest Pariisi baaridest ja jazziklubidest. Tema debüütalbum "The Shape of a Broken Heart" ilmus aastal 2011 ning 2014. aastal kutsuti naine kirjutama muusikat filmile "French Woman". Üks filmis kasutatud lugudest, "Don’t Be So Shy" tõusis tänu DJde Filatov & Karas remixile Euroopas fenomenaalseks hitiks. Eelmise aasta augustis andis Imany välja oma teise albumi "The Wrong kind of War", mis jõudis edetabelite tippu nii Prantsusmaal, Šveitsis kui ka Poolas.

Külalisesinejana astub Nordea kontserdimajas 30. aprillil lavale noor Lätist pärit laulja The Ludvig. Läti laulukonkursil Supernova, mille võitja pääseb Eurovisioonile, sai ta sel aastal teise koha oma esimese hittsingliga "I’m In Love With You".

Imany ja The Ludvig esinevad Nordea kontserdimajas järgmise nädala pühapäeval, 30. aprillil.