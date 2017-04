Tartu muudab vanad majad kunsti abil uueks

Tartus toimus rahvusvaheline kunstikonkurss majade kujunduslike lahenduste leidmiseks, et muuta vanad ja ilmetud elamud uueks.

Projekt muudab nii 23 vanas nõukogudeaegses majas elava inimeste elu, kui ka kogu Tartu linnaruumi - tervest n-ö hruštšovkade linnaosast saavad smartovkad ehk kenad ja nutikad majad.

Nii nagu kõikides Nõukogude Liidu linnades, lahendati 1960ndatel aastatel ka Tartus vajadus uute korterite järele massilise elamuehitusega - tellistest lihtsate, äravahetamiseni sarnaste karpidega. Rahvas hakkas neid kutsuma hruštšovkadeks, sest ehitus algas NSVL Kommunistliku Partei peasekretär Nikita Hruštšovi valitsemisajal. Kogu Euroopas elab sellistes kiiruga ehitatud majades pea 100 miljonit inimest.

Eestis toimitakse nende majadega mitmeti, mõnel pool lammutatakse, teises kohas lastakse lihtsalt olla ja laguneda, Tartus otsustati renoveerida.

"Suur osa Eesti elamufondist on nõukogude ajal ehitatud korterelamud, mille näol on tegemist ühe põhilisema vormi ja ruumiga, mida oleme harjunud Eesti linnades nägema. Kui maja tehniliste lahenduste mõju tunnetavad otseselt ainult maja elanikud, siis maja fassaad on nähtav aga samuti kõigile teistele ja seega mõjutab fassaadi soojustamine ning selle värvilahendus ka otseselt linnaruumi," kommenteeris nn smartovkade ehitust KredEX.

"Kuigi maja võib kuuluda korteriomanikele ja iga inimene võib oma koju panna endale meelepärase tapeedi, peab maja välisilme olema kooskõlas ümbritsevaga ja sobituma konkreetsesse linnakeskkonda. Seega toob läbimõeldud ja ilus värvilahendus rõõmu mitte üksnes majaelanikele, vaid ka teistele linnaelanikele, kes näiteks konkreetsest majast mööda jalutavad," lisasid KredEXi eksperdid.

Kuidas Tartu Smartcity välja nägema hakkab ja kuidas konkurss kulges, seda näeb juba homme hommikul saates "Oma kodu". ETV ekraanil kell 9.30.