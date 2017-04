Veteranipäeva tähistatakse suure vabaõhukontserdiga

Jüripäeval, 23. aprillil tähistatakse juba neljandat korda veteranipäeva – missioonisõdurite ja teenistuses vigastada saanud Eesti sõjameeste päeva, kontsert Veteranirock Veteranipäeva keskne üritus.

Veteranipäeva puhul korraldatav ja juba iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud kontsert algab kell 19.30. Kontserdil astuvad üles kaitseväe orkestri ajateenijate bänd, United States Army Europe Soldiers Chorus, Ziggy Wild ja Ruslana. ETV2 teeb kontserdist teleülekande.

Veteranipäeva eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi. Kaitsevägi tänab ja tunnustab kontserdiga neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust. Veteranid on võidelnud Eesti eest ja teeninud ära ühiskonna tänu ning toetuse. Veterane on kaitseväes üle 2700.

Jüriööl toimub vanalinnas orienteerumise teatejooks. Võistlus viiakse läbi Vabaduse väljakul (võistluskeskus) ja vanalinnas 22. aprillil kella 18.00-st kuni 23. aprillil kella 03.00-ni. Võistlusega meenutatakse 1343. aasta Jüriöö ülestõusu. Võistluse avamisel toimub traditsiooniliselt tõrvikute ja ratsanikega rongkäik. Võistluse rongkäik algab Raekoja platsilt kell 20.00 ning liigub mööda Harju tänavat Vabaduse väljakule, kus toimub võistluse avamine. Võistluse start antakse kell 21.15 Vabaduse väljakult umbes 50 võistkonnale. Orienteerutakse hajusalt vanalinna piirkonnas.