Tartu Indiefestil esineb Poola superstaar Brodka

Eesti alternatiivse muusika maastikku esindavad Indiefestil Progress, Põhja Konn ning Kadri Voorand Trio. Juba varem on esinejatenimekirjas koha leidnud kohalik elektroonilise popi superstaar I Wear* Experiment, värske süntpopi projekt Girls In Pearls ning mitmed põnevad välisesinejad.

Brodka sai tuule tiibadesse Poola superstaarisaatest, praeguseks on tema muusika põnev segu orkestraalsest popist, grungelikust alternatiivrokist ja traditsioonilisest Poola rahvamuusikast. Brodka album "Granda" jõudis Poolas topeltplaatina albumi staatusesse ning kinnitas tema koha Poola muusikaskeene tipus. Viimane album "Clashes" on esimene ingliskeelne tema loomingus ning inspiratsioonina on tunda Björki ja PJ Harvey mõju. Olles üks viimaste aastate unikaalsemaid Poola muusikuid, on Brodka looming saanud kiitust nii kriitikutelt kui ka fännidelt Poolas ja välismaal, muu hulgas astub Brodka üles ka selleaastasel Open’eri festivalil.

Beissoul & Einius on põnev elektropopi kooslus Leedust. Laval laotab Beissoul publiku ette oma kütkestava karisma, toetab seda sürrealistlike tantsuliigutustega, Einius on kummardunud oma masinate poole. Beissoul & Einius on tugevalt seotud ka moega, nad on loonud oma parfüümi ning kostüümikollektsiooni, mis on ka osaks nende showst. Kuigi nende esinemiste juures ei saa mööda vaadata teatraalsusest, on fookuses siiski elektropopi mõnus biit.

Kadri Voorand on eriline jazzitalent, kelle kirglik esitusstiil, fantaasiarikkad improvisatsioonid ja isikupärane looming vaimustavad nii kodupublikut kui ka jazzisõpru mitmel pool maailmas. 2017. aastal pärjati Voorand Eesti muusikaauhindadel aasta naisartisti tiitliga. Kadri Voorand Trio koosseisu kuuluvad ka Marek Talts ning Mihkel Mälgand.

Kollektiiv Põhja Konn tuli kokku aastal 2009 ning jõudis tegutseda vaid veidi vähem kui aasta. Selle jooksul salvestati vaid mõned lood, kuid plaadi väljaandmiseni ei jõutud. 2015. aastal kutsusid Genialistide klubi, Prima Vista ja Eesti kirjanike liidu Tartu osakond ellu kollektiivi Põhja Konn, et bänd viisistaks Betti Alveri 110. sünniaastapäevaks kirjandusteadlase Mart Velskri poolt valitud poeese Alveri kuulsamailt luulekogumikult "Tähetund". Põhja Konna liikmed on mitmepaiksed: neile on tuttavad nii klassika, jazzi, roki, funki kui ka popmuusika rajad.

Emakeelset retrorokki viljeleva Progressi juured ulatuvad samuti aastasse 2009, mil trummar Mattis ja kitarrist Kristen oma lõbuks vana kooli rokkpalu jämmima hakkasid. Klapp oli algusest peale muhe, peagi leiti bassimees ja eheda 1970. aastate helipildi otsinguil toodi proovidesse ka elektriorel. Lisaks vokaalile tõi 2010. aastal liitunud Ragnar endaga kaasa saksofoni. Järgmisel aastal sai bändi liikmeks kitarrist Mattias, klahvpillid võttis enda peale nüüd juba multiinstrumentalistiks kujunenud Kristen. Basskitarrist Johani pardaletulek 2012. aastal märgib praeguse Progressi algust.

Very Cool People on jazz-funk bänd Riiast, mille liidriks on kitarrist Elvijs Grafcovs. Kuigi bändi taust on ikkagi rütmika jazzi ja funki juures, siis segatuna roki ja hip-hopi mõjudega, teeb Very Cool People kaasaegset, pisut keerukat ja paljudele kuulamiseks sobivat muusikat. Bänd tahab panna jazz-muusika tantsupõrandatele ning teha seda tavalistele tänapäeva inimestele lähedasemaks.

Selleaastane festival toimub Tartus 18.-20. mail.