BBC intervjuu ajal kaadrisse tunginud lapsed said oma saate

Märtsis vallutas interneti Lõuna-Korea spetsialist professor Robert Kelly oma lastega, kes keset otse-intervjuud BBC kaadrisse jalutasid. Video peategelased muutusid nii populaarseks, et neist loodi seikluslik animasari "The Adventures of Mina and Jack", vahendas Huffington Post.

Animasarja kangelased on Kelly lapsed, nelja-aastane Marion ja kaheksakuune James. Animasarja saab vaadata Youtube'i videokeskkonnas ning on umbes kolm minutit pikk.

"The Adventures of Mina and Jack" esimeses osas saab näha ka laste isa, professor Robert Kellyt, kes suundub Põhja-Aafrikasse konverentsile. Lapsed püüavad samal ajal kinni kullaröövli.