"Verona" on Spotify eurolistis 12. kohal

Kuigi Youtube'i videokeskkonnas juhib vaatajanumbrite poolest ülekaalukalit Itaalia laul "Occidentali’s Karma", siis Spotifys on populaarseim Rootsi võistluslaul "I Can’t Go On". Rootsi laulu on kuulatud enam kui 11 miljonit korda, vahendas Wiwibloggs.

Samas jääb Robin Bengtsson suuresti alla eelmise aasta Rootsi esindajale Fransile, kelle eurolaulu "If I Were Sorry" oli eelmisel aastal samal ajal kuulatud pea 29 miljonit korda.

Eesti võistluspala "Verona" jääb tabeli esimestele suuresti alla. Laura Põldvere ja Koit Toome eurolaul on Spotify tabelis 12. kohal ning kogunud 381 137 kuulamist. Eestist on koha võrras eespool Läti esindaja Triana Park lauluga "Line", mida on kuulatud 394 379 korda.

Tabeli eelviimasel, 41. kohal on Leedu esindaja Fusedmarc lauluga "Rain Of Revolution", mida on kuulatud 45 894 korda. Viimasel kohal püsib Sloveenia võistluslaul "On My Way", mida on kuulatud veidi vähem kui 15 000 korda.

Eurovisioon 2017 võistluslood Spotifys:

Rootsi: Robin Bengtsson "I Can’t Go On" 11,186,347 Itaalia: Francesco Gabbani "Occidentali’s Karma" 10,715,855 Norra: JOWST "Grab The Moment" 2,845,582 Hispaania: Manel Navarro "Do It For Your Lover" 2,607,684 Saksamaa: Levina "Perfect Life" 1,220,583 Austraalia: Isaiah "Don’t Come Easy" 1,099,379 Holland: OG3NE "Lights And Shadows" 1,068,363 Prantsusmaa: Alma "Requiem" 891,256 Belgia: Blanche "City Lights" 761,996 Taani: Anja Nissen "Where I Am" 595,769 Läti: Triana Park "Line" 394,379 Eesti: Koit Toome & Laura "Verona" 381,137 Suurbritannia: Lucie Jones "Never Give Up On You" 351,849 Island: Svala "Paper" 338,079 Portugal: Salvador Sobral "Amar Pelos Dois" 310,269 Austria: Nathan Trent "Running On Air" 302,843 Bulgaaria: Kristian Kostov "Beautiful Mess" 301,197 Moldova: Sunstroke Project "Hey Mama" 288,273 Ungari: Pápai Joci "Origo" 284,818 Soome: Norma John "Blackbird" 282,427

Kuula tänavusi võistluslaule Spotifyst: