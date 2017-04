"Ringvaade" tutvustas oskuslikult trikitavat kassi Müstik

Müstik on bengali tõugu kass, vahendas "Ringvaade".

"Müstik on hästi energiline, kogu aeg tahab, et temaga tegeletaks. Kui temaga ei tegeleta, siis ta annab sellest märku," ütles omanik Marek Tšernjavski.

Idee kassile trikke õpetada sai ta internetist.

"Tol hetkel oli nii, et olin sunnitud põlveoperatsioonile minema, veetsin hästi palju aega kodus. Vaatasin videoid, kus on õpetatud kassidele erinevaid trikke. Mõtlesin, et prooviks ka mõnda salaja õpetada ja siis elukaaslasele näidata. Ei läinudki kaua mööda, kui oligi juba esimene trikk selge. See oli 2015. aasta suvel, Müstik oli siis umbes viiekuune," rääkis Tšernjavski.

Trikkide õpetamisel kasutab ta toorest kanafileed. Videost saab ülevaate Müstiku trikkide arsenalist.