Kaire Vilgats "Veronast": see ei tekitanud minus alguses eredaid emotsioone

"Esimene hetk, kui ma seda kuulsin, siis see ei tekitanud minus teab mis eredaid emotsioone. Aga kui sa oled osa sellest ja annad sellesse oma panuse, siis sa ei ole enam objektiivne," rääkis Vilgats "Vikerhommikus".

Hoolimata sellest annab Vilgats endast parima, et laul laval võimalikult eredalt kõlaks. "Me teeme selle nii heaks, kui me oskame ja saame, see on meie töö. Mulle meeldib seda teha," kiitis Vilgats euroloo tiimi.

Seda, mida rahvas võiks "Veronast" arvata, Vilgats veel ennustada ei oska. "Sa teed küll hingega, aga lõppkokkuvõttes inimesed ütlevad, et kindlasti on paremaid lugusid. Mina tunnen ennast natukene nagu autorina," naeris ta.

Eesti eurotiim suundub Kiievisse, Eurovisiooni lauluvõistlusele juba lähinädalatel. Vilgats tunnistas, et osad reisiasjad on juba kohvris ootamas, sest saabus hiljuti USA-st. Vilgats osales USA-s Eesti kultuuripäevadel ning tutvus sealse muusikalikultuuriga. Naine tunnistas, et USA-s tehakse muusikalimaastikul asju efektsemalt kui Eestis. "Eestis, ma arvan, ei ole nii palju konkurentsi ja siin tehakse asju natukene mugavusstsoonis mõnel juhul, võrreldes nendega," kirjeldas Vilgats .

Vilgats tunnistas, et Eestis ongi raske olla elukutseline muusikalistaar, USA-s aga mängitakse muusikale mitu korda päevas. "Eks meil antakse ka endast parim, aga seal on ikkagi kõik vau-efektiga," tõdes Vilgats.

Laulja ise on Eestis kaasa löönud muusikalides nagu "Shrek" ja "Billy Elliot" ning kinnitas, et hoolimata skandaalidest nende muusikalide ümber on tal mõlemast vaid head mälestused. "Need inimesed, kes laval olid ja tegelikult ka lava taga, andsid endast parima. Räägin eelkõige "Billy Elliotist", kus läksid mingid energiad väga kääridesse. Nagu teate, meie trupp läks Meelis Pai ja produtsentidega vastuollu. Aga periood ise ei ole selline, mille peale hakkaks juukseid katkuma," tõdes Vilgats.