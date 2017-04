Kuressaare filmifestival Minifilm ootab osalejaid

6. mail toimub juba kaheksandat korda filmifestival Minifilm, mis koondab Kuressaarde õpilasfilmide paremiku. Kuni 2. maini on võimalis soovijatel veel festivalile kandideerida.

Minifilm on võtnud eesmärgiks koondada parimad käesoleval õppeaastal valminud õpilasfilmid ühele galaõhtule, festival toimub 6. mail Kuressaare Linnateatris.

Kõigil huvilistel on võimalus festivalist veel osa saada. Filme saab festivalil osalemiseks saata kuni 2. maini, osavõtmiseks tuleb saata käesoleval õppeaastal tehtud sketš, muusikavideo, animatsioon, mängu- või dokfilm. Kandidaatide seast valitakse välja need, kellel on võimalus osaleda Minifilmil, kus kodumaised filmispetsialistid selgitavad välja parimad.

Võistlusele eelneb ka loenguprogramm, milles näitlejad ja filmitegijad kõnelevad oma töödest ning jagavaid nõuandeid, kuidas filmimaailmas läbi lüüa. Samuti on osalejatel võimalus saada žüriilt tagasisidet, mis aitab tulevaste tööde kvaliteeti veelgi tõsta.

