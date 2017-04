Galerii: Eestis esilinastus koostööfilm "Kallis õeke"

Sel ja järgmisel nädalal toimuvad seansid Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus külalisteks Lao ainus naisrežisöör Mattie Do ning filmi võttemeeskond.

Intrigeeriva koostööfilmi autoriks on Laose esimene ja ainus naisrežissöör Mattie Do ning tegemist on kogu Laose filmiajaloo 13. filmiga. Film on tänaseks pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu, osaledes 24 filmifestivali programmis, kusjuures Euroopa esilinastus toimus mainekal BFI Londoni Fantastic Film festivalil 2016. sügisel. "Kallis õeke" on noppinud auhindu nii Euroopa vanimalt žanrifilmi festivalilt Sidgeses kui ka pälvinud žürii eriauhinna Fantasporto festivalilt Portugalis.

Eesti-poolsed produtsentid on Helen Lõhmus ja Sten-Kristian Saluveer, mängufilmidebüüdi teeb operator Mart Ratassepp. Filmimuusika autoriks on helilooja Sten Sheripov, kunstnik ning kostüümide superviisor Helen Lõhmus, platsiheli Tanel Tänna, järeltootmist juhendas Uku Toomet (Orbital Vox) ning helidisaini eest vastutas Rando Arand.

Filmi meeskonnaga kohtumised:

23. aprill - kohtumine tegijatega - kinos Sõprus (Tallinn)

25. aprill - kohtumine tegijatega - kinos Apollo (Pärnu)