Krista Lensin: seksikate aeg on ammu möödas

Sel aastal jagatakse taas Eesti meelelahutusauhindu ning Kroonika peatoimetaja Krista Lensin kinnitas, et aasta seksikaimate auhinnad on ajalugu.

"Seksikate aeg on ammu möödas, minu ajastul seda ei olegi tehtud. Iga peatoimetaja tuleb oma ideega ja minu idee oli tunnustada kõiki Eesti meelelahutajad," rääkis Kroonika peatoimetaja Krista Lensin Raadio 2 saates "Hommik!".

Meelelahutusauhindu antakse välja juba viiendat korda ning eelmisel aastal anti rahvahääletusel rohkem kui veerand miljonit häält. "Nendest said eelmisel aastal autasustatud 12 erinevat kategooriat," ütles Lensin.

Selle aasta hääletusest on osa võetud 98 000 korda. "Tegelikult ka on see väga popp ja ma loodan, et me lööme eelmise aasta veerand miljonit uppi," avaldas Lensin lootust.

Kui eelmisel aastal sai aasta meelelahutajaks Tõnis Niinemets, siis sel aastal on kategoorias esindatud mitmed lapsed, nagu Tuuli Roosma

kaksikud. Lensin lisas, et meelelahutusauhinnad on olulised nii rahvale kui ka nomineeritutele. "Mis on elus rohkem tähtis kui Eesti rahva tunnustus. Kõik need inimesed, kes täna teleekraanil ja raadios tööl on, ega neil läheb siis hästi, kui rahvas neid kuulab ja vaatab," arvas Lensin.

Kroonika korraldab Eesti meelelahutusauhindade väljaandmist alates 2013. aastast. Hääletuse esimeses voorus saab oma lemmikutele hääle anda 26. aprillini. 27. aprillil avalikustatakse igas kategoorias kolm enim hääli saanud nominenti, kes võistlevad teises hääletusvoorus parima tiitli nimel. Hääletamine kestab 10. maini, võitjad kuulutatakse välja 17. mail.