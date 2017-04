Liisi Koikson avaldas uue albumi

Liisi Koikson andis välja albumi "Coffee For One", mille esitlustuur toimub homme algaval Jazzkaarel.

"Enamik albumil ilmuvatest lugudest on kirjutatud Londonis ja sellepärast sai seekord üheks vahendiks valitud inglise keel. Kui varem olen peamiselt esitanud ainult kellegi teise loomingut, siis nüüd tulen esimest korda välja enda kirjutatud lugudega, et seekord panna ennast proovile mitte ainult kui interpreedina vaid ka loojana,“ juhatas Liisi Koikson uue albumi sisse.

Ingliskeelne album valmis koostöös produtsendi Raul Ojamaaga ja sellel kõlab seitse lugu, millest üks eelmine nädal välja antud singel "Procrastination Queen", kus teeb kaasa ka Robert Linna. "Seekord oli kindel plaan minna elektroonikaga katsetama ja proovida enda olemust uue taustsüsteemiga sobitada. Produktsiooni osas jõudsime Rauliga üsna kergesti üksmeelele. Tahtsin tulla välja oma varasematest raamidest ja katsetada millegi uuega. Loodetavasti see õnnestus," lisab Koikson.

Liisi Koiksoni album "Coffee For One" on avalik tänasest. Plaati esitleb Koikson Jazzkaarel:

21.04 Otepää kultuurikeskus

22.04 Saku mõis

26.04 Pärnu Endla küün

Lisaks annab Liisi Koikson esitluskontserdi ka Tallinnas, 23. aprillil kell 19.00 Vaba Laval.