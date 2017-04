Vello Orumetsa teisik Rein Kiinvald: puhkan tänu Vellole loorberitel

"Välimuse sarnasus tuli ikkagi hiljem, sest mul habe ja juuksed olid pikemad kui temal oli parukas 1980ndatel. Ühtlasi läks ka tämber natukene madalamaks ja kohaliku kultuurimaja juhataja Häädemeestel tuli mõttele, et võiks olla repertuaaris hästi palju Orumetsa laule," rääkis Kiinvald "Vikerhommikus", kuidas temast sai Vello Orumetsa teisik.

Orumetsa on Kiinvald jäljendanud juba paarkümmend aastat ning selle aja sees kohtunud ka kuulsa laulja endaga. "Tema oli väga siira olekuga minu suhtes alati," kinnitas Kiinvald, viidates sellele, et Orumets ei pahandanud, et teisik tema jäljendamisega leiba teenis.

Kiinvaldi sõnul on tema tämber kuulsa lauljaga nii sarnane, et kontsertidel tihti kontrollitakse, kas laul tuleb ikka otse või lindilt. "Temal olid madalad tämbrid kärinaga, minul pigem on kõrged, kuna on raskem kõrgemaid noote välja võtta," rääkis Kiinvald erinevusest. Humoorikaid eksitusi on põhjustanud ka meeste sarnasus välimuses. "Kõige huvitavam oli see, et kui Vello Orumets oli juba surnud, siis Tartus üks abielupaar minu selja taga jalutades hakkasid vestlema, et Orumets läheb," meenutas Kiinvald üht naljakat seika, kuid lisas, et paariga siiski dialoogi ei astunud, et selgitada, et Vello Orumetsa ei ole enam.

Kiinvald lisas, et ei ole oma elus sarnasust Orumetsaga liialt ära kasutanud. "Mulle on vahel öeldud, et olen liiga tagasihoidlik, ei ole ennast niimoodi eksponeerinud," selgitas mees, kuid lisas, et tal on hea meel Orumetsa laule elus hoida. "Puhkan loorberitel. Tänu Vello Orumetsale olen mina rohkem orbiidil," selgitas ta.

Lisaks Orumetsa hittidele esitab Kiinvald hea meelega ka Mati Nuude või Uno Kaupmehe laule.