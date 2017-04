"Oma kodu" uus hooaeg muutub spetsiifilisemaks

"Eelmises hooajas me käsitlesime üldiseid asju, see hooaeg läheb spetsiifilisemaks, täpsemaks. Mõni teema lisandub, sest inimesed kogu aeg ehitavad," rääkis "Oma kodu" saatejuht Hannes Hermaküla.

Teemaks tulevad nii paneelmajade rõdud, linnaosade värvilahendus, gaasiõnnetused kui ka tulevikumajad. "Üks hästi põnev teema minu jaoks on see, kuidas hruštšovkadest saavad smartovkad. Ehk vana nõukogudeaegne maja, sellest tehakse tipptehnoloogiaga tänapäevane maja," selgitas Hermaküla, mis saates ees on ootamas.

"Oma kodu" on ETV-s laupäeviti kell 9.30.