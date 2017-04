Saaremaa rannafestivali avab räpipunt 5miinust

Juunis toimub Mändjala rannas Saaremaa suurim rannafestival, kus astuvad üles Tanel Padar & The Sun, NOËP, Karl-Erik Taukar, Ott Lepland, Liis Lemsalu ja paljud teised.

Rannafestival Saaremaal toimub 22.-24. juunil Mändjala rannas. Kolme päeva jooksul astuvad üles populaarseimad Eesti artistid ning DJ-d. Esimesel päeval tõmbavad peo käima räpparid 5miinust ning muusikat mängivad tunnustatud DJ-d Cozy ja Möls.

Teise päeva peaesinejaks on elektro-artist/produtsent NOËP, lavale astuvad veel Ott Lepland, Liis Lemsalu, Genka & Paul Oja ning DJ Andi Raig.

Kolmanda päeva esinejatenimekirja kuuluvad Tanel Padar & The Sun, Karl-Erik Taukar ja Shanon. Muusikat mängib DJ Andres Puusepp.

"Festivali tehnilise lahendi ning programmi koostamisel on meil ainult üks märksõna ning selleks on kvaliteet. Korraldajatena teeme endast kõik oleneva, et festivali külalistel, artistidel ja töötajatel oleks kolm päeva täis ainult positiivseid emotsioone," ütles sündmuse teine korraldaja Danel Pandre.