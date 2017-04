"Ringvaade" tutvustas kaheaastast näitlejat

"Krete tegi oma esimese rolli nelja ja poole kuusena," selgitas kaheaastase näitleja ema Kadri ja ütles, et see toimus Sakala keskuses. "Tegime "Pöial-Liisi" proove ja tema oli oma turvatooliga siin kuskil saalis ning kui mina lavale läksin, siis tema hakkas kisama, mille peale ma mõtlesingi, et võtan ta endale puusa peale ja tulen mängin edasi," ütles ta ja tõdes, et laval hakkas tütar kohe ringi vaatama ja tundus, et talle väga meeldis. "Siis me tegime talle kostüümi ja ta mängis väikest põrnikaprintsessi."

Ema tõdes, et kui alguses oli Krete väike sülelaps, siis hooaja lõpuks tuli ta ise lavale. "Vähe sellest, ta viis ka kogu näitlejaseltskonna välja," sõnas ta ja tõi välja, et vastavalt lavastuse teemale saab Krete ka esietendusel kingituse.

"Kui on etendus, siis ta on reaalselt rollis, umbes kaks-kolm esimest etendust ta harjub sellega, mida ta peab tegema, neljandal-viiendal etendusel ta juba teab, kuidas käituda, ning üldiselt pärast etendust jääb ta magama," ütles ema ja lisas, et tavalistel päevadel Krete lõunauinakut ei tee.

"Mitte kõik lapsed ei peaks sellisele koormusele vastu, aga tema on sellega nii harjunud ning me tahame, et see, mis siin laval toimub, oleks mäng, mitte kohustuse korras tehtud asi," selgitas Kadri Poldark ja kinnitas, et kui Krete ikkagi mingit lavastust ei soovi mängida, siis ta ei pea seda tegema.