"Ringvaates" mängiti Pillifondi ülikallil tšellol

Tšello, millega Valle-Rasmus Roots kolm aastat mängida saab, on kindlustatud 165 000 eurole. "Kui võrrelda seda pilli minu isikliku instrumendiga, mis maksab umbes 6000 eurot, siis süvenedes võib kindlasti tajuda kõlaspektri erinevust, inimene küll ei oska võib-olla arvata, millest see tuleb, aga vahest peaks aru saama."

"Ma olen selle pilliga tutvunud kaks päeva ning on tõsine väljakutse juba tõusta nii kõrgele, et kasutada kõiki võimalusi, mida see pill pakub," selgitas Roots ja tõi välja, et näiteks pillikeeled juba palju laiemalt positsioneeritud. "Juba pilli tehnilised mänguvõtted peavad sellega kooskõlla minema."

Valle-Rasmus Roots selgitas, et kui klaverite ning puhkpillide puhul hakkab kõla mingil hetkel halvenema, siis keelpillide väärtus tõuseb ajaga ning nende kõlaline spekter areneb.

Kalli tšello omanik on Maivi Kaljuvee, kes soovis anda selle instrumendi Eesti Pillifondi vahendusel kodumaiste muusikute kasutusse.